Vinholi se manifesta no lugar de Carla e rebate crítica de Luiz Fernando

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



20/07/2023 | 09:37



Presidente da executiva estadual do PSDB, Marco Vinholi criticou a afirmação do deputado estadual e pré-candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo, Luiz Fernando Teixeira, de que a “única grande obra” do prefeito Orlando Morando (PSDB) foi “eleger e reeleger” sua mulher, Carla Morando (PSDB), à Assembleia Legislativa.

Pronunciando-se no lugar de Carla, Vinholi disse ser “lamentável, para não dizer triste e discriminatória” a fala de Luiz Fernando, emendando que “não é razoável, afinal, que um parlamentar, um homem público e que se diz defensor da inclusão e das minorias, deixar a entender que Carla chegou à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por mérito único do marido, o prefeito Orlando Morando”.

A nota oficial foi enviada na tarde de ontem ao Diário. A equipe do jornal procurou Vinholi para se pronunciar sobre o tema e ele, pelo WhatsApp, confirmou serem dele as palavras da nota.

No pronunciamento, Vinholi declarou ser “desrespeitosa a maneira também com que o petista fala de Orlando Morando, prefeito de uma das maiores cidades do Estado de São Paulo e que, em pouco mais de seis anos de mandato, transformou a vida do são-bernardense para melhor”. “O petista deve, inclusive, estar mal informado quando defende que o município está abandonado e sem investimentos – deve estar confundido com a época em que o PT administrava São Bernardo, com direito a obras inacabadas, abandonadas e até mesmo com suspeitas de superfaturamento”, escreveu o tucano.

Luiz Fernando sempre colocou em seus debates a questão de casos de corrupção na gestão Morando, em especial a Operação Prato Feito, conduzida pela PF (Polícia Federal) e pelo MPF (Ministério Público Federal), que resultou no indiciamento de Morando e aliados à Justiça Federal por suspeita de desvios em contratos de merenda escolar e alimentação hospitalar.

Na edição de ontem do Diário, o petista criticou duramente a gestão tucana. “O Orlando vai deixar um rastro de destruição. Abandonou a parte social, deixou a saúde chegar neste caos, nada fez para evitar a debandada de empresas do porte da Ford e da Toyota. É um sujeito que tenta se apropriar de tudo que os demais fazem e gasta milhões em marketing.”

Para finalizar a nota, Vinholi comenta que, “até em respeito a quem vive em São Bernardo”, Luiz Fernando “deveria se apropriar mais sobre o trabalho realizado na cidade pelo prefeito Orlando Morando e pela deputada estadual Carla Morando”.

“A tucana não é um objeto para ser comparada a uma ‘obra’ ou rotulada como uma ‘obra’. O parlamentar precisa fazer uma reflexão maior sobre o papel da mulher na política. Carla é exemplo e motivo de orgulho para os tucanos paulistas e, sem dúvidas, também é admirada por quem deu a ela por duas vezes um voto de confiança”, encerrou o tucano.

Carla, oficialmente, não se pronunciou sobre as críticas de Luiz Fernando.