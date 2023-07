Taxas de juros renovam máximas com retorno das T-Notes

20/07/2023 | 09:44



Os juros futuros começam a sessão em alta e renovavam máximas junto com os rendimentos das T-Notes de 2 e 10 anos e em meio ao dólar à vista em alta ante o real. O mercado aguarda pelo leilão de LTN e NTN-F do Tesouro (11h) num dia de agenda local sem indicadores e a externa também modesta. Às 9h25 desta quinta-feira, 20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 ia para máxima de 12,785%, de 12,754% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 subia a 10,82%, de 10,78%, e o para janeiro de 2027, 10,26%, de 10,22% no ajuste de quarta-feira (19). O DI para janeiro de 2029 apontava 10,61%, de 10,57%.