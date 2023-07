Arlindo Cruz deve deixar CTI após 18 dias de internação e filha do músico tranquiliza: - Está se recuperando super bem

20/07/2023 | 09:10



O cantor, instrumentista e compositor Arlindo Cruz deu um susto nos fãs na noite da última quarta-feira, dia 19, quando foi noticiado que ele está internado desde o dia 2 de julho na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro, para tratar uma pneumonia.

Agora, no entanto, a mulher do cantor de 64 anos de idade, Babi Cruz, informou ao Portal G1 que ele deve deixar a CTI nesta quinta-feira, dia 20. A unidade de saúde onde ele se encontra há 18 dias informa que o quadro clínico de Arlindo atualmente é estável, assim como Flora Cruz, filha do músico, também deixou claro ao publicar um vídeo nas redes sociais para falar sobre o estado de saúde do pai:

Estou aqui em São Paulo a trabalho, mas estou passando pra tranquilizar os fãs, os amigos, os familiares do meu pai, do Arlindão. Ele se encontra internado na Casa de Saúde São José. É o quadro dele, né? Ele já fica em CTI normalmente, mas ele está tratando de uma pneumonia. Ele está se recuperando super bem e a gente só está passando para agradecer o carinho de todo mundo e evitar especulações.

Lembrando que Arlindo sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017, depois de passar mal em casa, e ficou quase um ano e meio internado. O cantor recebeu alta há quatro anos e e meio e, desde então, faz sessões de fonoaudiologia e de fisioterapia. No entanto, vez ou outra ele volta a ser internado, como ocorreu em 2022, quando ele voltou ao hospital para uma broncoscopia e ajuste da válvula no cérebro.