5 filmes sobre futebol feminino para celebrar a Copa do Mundo

20/07/2023 | 08:55



A oitava edição da Copa do Mundo Feminina teve início na madrugada de hoje (20) – veja como adicionar os jogos na Agenda do Google. Muito além de acompanhar as 32 seleções que disputam o campeonato, os fãs do esporte podem assistir a filmes sobre futebol feminino. Confira cinco sugestões feitas para entreter toda a família.

1. Driblando o Destino (2002)

O sonho de Jesminder Bhamra é seguir o caminho de seu ídolo, David Beckham, e se tornar uma jogadora profissional de futebol. Para isso, no entanto, a garota deve enfrentar a família, que deseja que ela siga os costumes indianos tradicionais.

2. Ela é o Cara (2006)

Um dos filmes sobre futebol feminino que é um clássico da Sessão da Tarde, da Rede Globo. Na trama, Viola Hastings não se conforma com a extinção do time de futebol feminino em sua escola. Então, decide se passar por seu irmão gêmeo, jogando no time masculino do colégio dele. Mas ela tem apenas duas semanas para mostrar que é uma boa profissional.

3. Fora do Jogo (2006)

Um grupo de mulheres desafia a lei do Irã ao tentar assistir a uma partida de futebol – atividade proibida para o público feminino. As fãs querem ver o jogo decisivo para a classificação da seleção para a Copa do Mundo e se disfarçam de homens, tentando burlar a segurança.

4. Gracie (2007)

A jovem Gracie Bowen é fanática por futebol, mas seu pai não acha que seja um esporte para mulheres. A única pessoa na família que a apoia é seu irmão mais velho Johnny, um jogador respeitado na região. Quando ele se envolve em um grave acidente de carro, ela se oferece para substituí-lo em uma competição.

5. Treinadora Por Acaso (2008)

Wendy Handler se disfarça como o famoso técnico de futebol italiano, Lorenzo Vicenzo, e passa a liderar o time de futebol da filha. O maior desafio dessa treinadora, porém, não é a função que exerce. Ela deve lutar para manter a farsa por tempo suficiente para que a equipe possa vencer um importante torneio.