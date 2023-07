De volta ao Brasil, Lula vai a cerimônia militar e sanciona Programa de Aquisição de Alimentos

20/07/2023 | 08:21



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem nesta quinta-feira (20) seu primeiro dia com compromissos públicos depois de voltar de viagem à Europa. Às 10h30, ele vai à Base Aérea de Brasília, onde opera a Aeronáutica, para cerimônia militar em homenagem aos 150 anos de Alberto Santos Dumont.

Lula também participa da cerimônia de sanção do projeto de lei que institui o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Cozinha Solidária. A solenidade está marcada para 15h no Palácio do Planalto.

Depois, o presidente se reúne com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e com o Secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima. O encontro está marcado para 15h30, também no Planalto.

Paralelamente, Lula deve avançar nas conversas para a entrada de setores do Republicanos e do PP no governo. O presidente precisa decidir quais pastas Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA) vão assumir.