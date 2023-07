Fifa garante abertura da Copa do Mundo feminina após tiroteio com mortes na Nova Zelândia

19/07/2023 | 23:42



A abertura da Copa do Mundo feminina de futebol não será adiada. Após o tiroteio em Auckland, que acabou com três mortos e seis feridos, a Fifa publicou um comunicado em seu site e redes sociais confirmando que a partida entre Nova Zelândia e Noruega está mantida para esta quinta-feira, às 4h (pelo horário de Brasília).

"A Fifa foi informada de que este foi um incidente isolado que não estava relacionado às operações de futebol e a partida de abertura esta noite no Eden Park ocorrerá conforme o planejado. O horário de funcionamento do FIFA Fan Festival no centro da cidade de Auckland/Tamaki Makaurau será confirmado oportunamente", diz a nota da entidade máxima do futebol no mundo.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, o tiroteio aconteceu nas proximidades do hotel onde está hospedada a seleção da Noruega. Em parte do comunicado, a Fifa informa que manteve constante contato com as equipes da partida de abertura e segue prestando todo o apoio necessário.

De acordo com informações divulgadas pelo primeiro-ministro da Nova Zelândia, Chris Hipkins, o ataque não teve motivação política ou ideológica. Pelo menos um policial estava entre os feridos. "Os moradores de Auckland e aqueles que estão assistindo ao redor do mundo podem ter certeza de que a polícia neutralizou a ameaça e que não está procurando mais ninguém em relação ao incidente", disse Hipkins.