Brasil termina em sexto lugar no revezamento misto em águas abertas no Mundial de Fukuoka

19/07/2023 | 23:23



A equipe brasileira, formada por Ana Marcela Cunha, Viviane Jungblut, Diogo Villarinho e Alexandre Finco, terminou em sexto lugar no revezamento misto (4 x 1,5 quilômetro) das águas abertas do Mundial de Esportes Aquáticos, nesta quarta-feira, em Fukuoka, no Japão.

O revezamento foi a última prova em águas abertas do Mundial. A medalha de ouro ficou para os italianos (1h10min31a2), seguido pelos húngaros e australianos.

Ana Marcela foi a primeira a nadar e terminou os primeiros mil e quinhentos metros na sétima colocação. Viviane Jungblut completou a metade da prova em décimo lugar.

Na segunda parte da prova, Diogo Villarinho nadou para deixar a equipe em nono lugar. Depois foi a vez de Alexandre Finco, que superou três rivais para deixar o Brasil na sexta colocação.