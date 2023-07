Em recuperação de lesão no tornozelo, Beraldo participa de treino completo no São Paulo

19/07/2023 | 21:30



A maior novidade no treino do São Paulo, nesta quarta-feira, foi a participação do zagueiro Beraldo, que fez a primeira atividade completa com o elenco desde a lesão ligamentar no tornozelo esquerdo sofrida há três semanas. O atleta ainda vai precisar de uns dias para ficar à disposição do técnico Dorival Junior.

Beraldo se machucou no treino realizado um dia depois do São Paulo enfrentar o Tigre pela Copa sul-americana. A previsão inicial para este tipo de lesão é de até dois meses. Como não houve o rompimento do ligamento, o tratamento foi convencional, sem a necessidade de cirurgia.

Com lesões de Diego Costa e Arboleda ao longo da temporada, Beraldo foi lançado às pressas no time profissional e se firmou como um dos principais zagueiros da equipe, a ponto de o time até mudar o esquema para três defensores em alguns jogos para que o jovem de 19 anos atuasse.

O técnico Dorival Júnior comandou um trabalho em espaço reduzido com o objetivo de manter a posse de bola e o encontro de espaços sob pressão. Na sequência, a atividade reuniu diferentes situações de ataque contra defesa. O próximo treino será na manhã desta quinta-feira, no CT da Barra Funda.