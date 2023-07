Kissinger se reúne com autoridades chinesas em meio a relações tensas entre EUA e China

19/07/2023 | 20:02



Henry Kissinger, ex-conselheiro de segurança nacional e secretário de Estado dos EUA, reuniu-se nesta quarta-feira com o diplomata do Partido Comunista chinês Wang Yi. O encontro se deu em meio à deterioração nas relações da China com os Estados Unidos.

Wang Yi disse ser "impossível" transformar, cercar ou conter a China, reiterando declarações dos principais líderes chineses a respeito do que os EUA estão tentando fazer com base nas diferenças sobre comércio, tecnologia, Taiwan e histórico de direitos humanos da China.

Na terça-feira, Kissinger conversou com o ministro da Defesa, Li Shangfu, que está impedido de visitar os EUA devido às vendas de armas que supervisionou com a Rússia.

O Ministério da Defesa da China citou Li elogiando o papel desempenhado por Kissinger na abertura de relações entre a China e os EUA no início dos anos 1970, mas disse que os laços atingiram um ponto baixo por causa de "algumas pessoas do lado americano que não estão dispostas a encontrar a China no meio do caminho".

Os líderes dos EUA dizem buscar um diálogo franco e uma competição justa no setor econômico.

A China interrompeu contatos de médio e alto nível com Washington em agosto passado, inclusive sobre questões climáticas, para mostrar sua raiva com a viagem para Taiwan da então presidente da Câmara, Nancy Pelosi. A China reivindica a ilha como seu próprio território, para ser controlada pela força, se necessário, ameaçando atrair os EUA para um grande conflito em uma região crucial para a economia global.

Os contatos foram restaurados lentamente e a China continua se recusando a reiniciar o diálogo entre o Exército Popular de Libertação - o ramo militar do partido - e o Departamento de Defesa dos EUA.

A visita de Kissinger, que tem 100 anos, coincide com a do principal enviado climático de Biden, John Kerry, o terceiro alto funcionário do governo Biden nas últimas semanas a viajar à China para reuniões após o secretário de Estado Antony Blinken e a secretária do Tesouro Janet Yellen.

A onda de diplomacia dos EUA ainda não foi retribuída pela China, que tem sua própria lista de concessões que deseja de Washington. Funcionários dos EUA, incluindo Kerry, dizem que não oferecerão tais acordos a Pequim. Fonte