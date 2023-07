Gabi Martins celebra sucesso de canção sobre traição: Feliz por ter conseguido transformar dor em música

19/07/2023 | 19:10



Gabi Martins conseguiu transformar toda a dor que sentiu de uma traição em uma música de grande sucesso! Lançada em maio de 2023, Passa o Indereço relata o que a cantora sofreu no antigo relacionamento com Lincoln Lau.

Em conversa com os seguidores nas redes sociais, a loira revelou como se sente quando canta a música em seus shows:

Eu amo cantar Indereço! Me sinto forte e corajosa. No palco, no show, as mulheres amam quando eu canto essa! Muito feliz com o sucesso e por ter conseguido transformar essa dor em música.

Vale pontuar que o relacionamento entre Gabi e Lincoln durou cerca de três meses.