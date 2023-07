Integrante do BTS é responsável por jovem se livrar de assalto; entenda

19/07/2023 | 19:10



Quem diria que seu ídolo te salvaria de um assalto, né? Em entrevista ao RIC Mais, Natali Vitoria Ramos Reis contou que Jin, integrante do grupo de K-Pop BTS - no qual ela é super fã, foi o motivo dela não ter sido assaltada.

Enquanto aguardava no ponto de ônibus, a jovem foi abordada por um assaltante que, depois de pegar seu celular, olhou a capinha de celular da estudante e logo devolveu o item. Segundo ela, na capinha, tem uma foto de Jin usando uma farda do exército.

- Quando ele conseguiu pegar o celular da minha mão, ele virou o aparelho e ficou olhando para minha capinha onde tem a foto. Ele deve ter pensado: Ih, o namorado dela é militar, não vou roubar, declarou Natali.

Vale lembrar que o cantor está no exército visto que, na Coreia do Sul, os homens são obrigados a cumprir o alistamento por, no mínimo, um ano e seis meses. Jin é o primeiro dos sete integrantes do BTS a se alistar no exército.