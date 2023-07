Ex-BBBs aparecem em telão na Times Square, em NY, por meio de ação dos fãs

19/07/2023 | 18:54



Os ex-BBBs da edição de 2023 Amanda Meirelles e Antônio Cara de Sapato tiveram uma surpresa nesta quarta-feira, 19. Fãs do casal de amigos homenagearam a dupla com um vídeo na Times Square, em Nova York - uma das avenidas mais conhecidas do mundo. Os ídolos foram estampados em um telão com a imagem do reencontro após confinamento no reality.

Depois da exibição da imagem, aparecia a frase: "A amizade e o amor entrelaçam-se em um nó poderoso, capaz de unir corações e trazer luz às nossas vidas". Em seguida, cada ex-reality ganhou um vídeo pessoal. "Muito realizado de ter fãs como vocês que se dedicam em tudo o que fazem. Enquanto estão espalhando o mal e o ódio, vocês continuam espalhando o amor", disse o lutador em suas redes sociais.

Para conseguir esse espaço, segundo o site Fast Company, é cobrado uma taxa de 40 dólares, equivalente a R$ 190 na cotação atual. O conteúdo pode ser enviado por aplicativo e fica em análise pela equipe antes da divulgação. O vídeo é exibido por 15 segundos na avenida.