Andréia Sadi encanta ao mostrar os filhos pela primeira vez no estádio: Futebol é amor

19/07/2023 | 18:11



Alerta de fofura! A jornalista Andréia Sadi usou as suas redes sociais para mostrar a primeira vez dos seus filhos, João e Pedro, em um estádio de futebol. Os meninos, vale pontuar, são frutos do casamento com André Rizek.

Apaixonada pelo esporte, Andréia fez um relato do dia tão especial e relembrou com carinho da época em que acompanhava o pai nos estádios e fazia até lição no local:

Acho que as memórias mais incríveis da minha infância com meu pai têm a ver com estádio de futebol. Eu penso no Morumbi e vem toda uma memória afetiva... Até lição de casa eu fazia no estádio (chocante ter passado de ano em matemática, eu sei).

E, continuou:

Agora, nada mais emocionante do que ver os gêmeos a-ma-rem a 1a vez num jogo? curtir a torcida, cantoria - e inesquecível ter sido na rua Javari!! D+! Futebol é amor. Agora partiu Morumbi.. Itaquerão.. Maracanã- and counting ( em breve.. mamãe ainda tomando coragem).