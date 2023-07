Mara Maravilha faz declaração sobre suposta rivalidade com Xuxa Meneghel, Eliana e Angélica: - Já tive milhões de eventos mesmo sendo morena

19/07/2023 | 18:11



Poucos dias após se meter em uma polêmica através das redes sociais envolvendo sua carreira, Mara Maravilha deu uma entrevista ao Fofocalizando abrindo o jogo sobre sua vida pessoal, amorosa, e até sexual! Recentemente, a artista teve seu nome sendo relacionado ao encontro de Xuxa Meneghel, Eliana e Angélica que vai acontecer no Criança Esperança 2023.

Mara, que também teve um programa para as crianças nos anos 80 e 90, foi questionada sobre sua ausência no reencontro e se isso de realmente a deixou abalada, já que havia sido especulado nas redes sociais que Mara Maravilha se sentia excluída por ser morena.

- Eu não preciso. A minha carreira foi pautada com meu talento, com minhas conquistas, no exterior. Já tive milhões de eventos mesmo sendo morena. Nunca pedi para fazer parte de grupo e, depois dessa situação, não gostaria mesmo de fazer parte, afirma ela, encerrando boatos.

Além disso, a cantora e seu marido, Gabriel Torres, falaram sobre a vida de casal. Juntos desde 2016, o casal já foi alvo de muitas críticas na web devido aos 21 anos de diferença de idade entre os dois. Gabriel também revelou que, além da idade, já teve sua sexualidade questionada por muitas pessoas durante os anos de relacionamento com Mara, mas se afirma heterossexual.

Abrindo o jogo e falando a real, o casal contou mais sobre algumas intimidades. Mara, com 56 anos de idade, revelou que, por mais que já esteja na menopausa, mantém a vida sexual ativa.

- Por ele, é todo dia. Eu tenho 56 anos [de idade], tenho menopausa, meu fogo é diferente. E o dele está uma fornalha, mas eu faço a minha parte bem feita.

- Mas quando acende a brasa, a brasa pega fogo, afirma Gabriel.