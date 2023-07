Vini Jr. posa ao lado de Drake e presenteia o rapper com camiseta autografada

19/07/2023 | 18:10



Assim como Neymar Jr., Vinicius Jr. também é um futebolista que é apaixonado por vários outros esportes, que inclusive até acompanha o basquete, e que também é super envolvido com a música - que vai de samba ao rap.

E durante a tarde desta quarta-feira, dia 19, o jogador de futebol do Real Madri fez questão de ir até as suas redes sociais para compartilhar uma foto em que está ao lado de nada mais, nada menos do que o cantor Drake.

Na publicação, Vini Jr. parece estar super orgulhoso dando para o rapper uma camiseta do time em que defende, com o número 20 nas costas e dá para ver que ela está até autografada. Na publicação, o jogador escreveu:

Número um!