Netflix amplia lucro e assinantes no 2º tri, mas receita decepciona

19/07/2023 | 17:51



A Netflix registrou lucro líquido de US$ 1,49 bilhão no segundo trimestre de 2023, ou de US$ 3,29 por ação diluída. O resultado ficou acima dos US$ 1,44 bilhão, ou US$ 3,20 por ação diluída, de igual período de 2022, segundo balanço divulgado há pouco. Analistas ouvidos pela FactSet previam resultado menor, de US$ 2,85 por ação.

A receita da gigante de streaming foi de US$ 8,19 bilhões nos três meses encerrados em junho, um crescimento em relação aos US$ 7,97 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. A expectativa da FactSet era de receita maior, de US$ 8,29 bilhões.

O serviço registrou globalmente 238,39 milhões de assinantes, um avanço ante 220,67 milhões registrados no segundo trimestre de 2022. O resultado ficou acima do esperado da FactSet, de 234,6 milhões de assinantes.

"Nossas principais métricas financeiras são receita para crescimento e margem operacional para lucratividade. Nosso objetivo é acelerar o crescimento da receita, expandir nossa margem operacional e gerar fluxo de caixa livre crescente", apontou a empresa, em relatório.

Após o balanço, a ação da Netflix 5% no after hours em Nova York, às 17h31 (de Brasília).