WhatsApp apresenta instabilidade no Brasil na tarde desta 4ª-feira

19/07/2023 | 17:39



O aplicativo de mensagens WhatsApp apresenta instabilidade em seu serviço na tarde desta quarta-feira, 19, no Brasil. Pelas redes sociais, usuários relatam que não conseguem enviar mensagens nem pela aplicação móvel nem pela versão website.

O assunto é um dos mais comentados no Twitter, rede social que recentemente enfrentou a concorrência do Threads, da Meta, que também controla o WhatsApp. A ação da Meta cedia 0,29% no after hours de Nova York.