Bolsas de NY fecham em alta e Dow Jones chega à 8ªsessão de ganhos, com balanços e CPI no radar

19/07/2023 | 17:38



As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 19, com o índice Dow Jones alcançando a oitava sessão consecutiva de ganhos pela primeira vez desde setembro de 2019, após dados de na Europa indicarem desaceleração da inflação e fortalecerem a percepção de que o aperto monetário global está se aproximando do fim. Os balanços corporativos trimestrais também estiveram no foco dos investidores, depois da divulgação de números do Goldman Sachs e à espera de resultados que saíram depois do fechamento dos negócios.

O índice Dow Jones fechou com avanço de 0,31%, a 35.061,21 pontos; o S&P 500 ganhou 0,24%, a 4.565,72 pontos; e o Nasdaq subiu 0,03% a 14.358,02 pontos.

O apetite por risco foi impulsionado pelas leituras dos índices de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido e da zona do euro, que mostraram arrefecimento da inflação.

O indicador britânico, em destaque por ter ficado abaixo do esperado por analistas, "contribuiu para a crescente percepção de que a inflação global finalmente estagnou", de acordo com análise do BMO.

Antes da abertura do mercado, o mercado acompanhou a publicação de novos balanços. O banco Goldman Sachs teve queda de 58% no lucro no segundo trimestre, mas mesmo assim sua ação subiu 0,97%. Na esteira, os papéis dos bancos Bank of America (2,70%), Citi (1,06%), Morgan Stanley (1,33%) e Wells Fargo (1,45%) também avançaram.

Já a IBM, Netflix e United Airlines fecharam com alta de 0,09%, 0,59% e 0,02%, respectivamente, enquanto a Tesla e Alcoa cederam 0,71% e 0,57%.

Entre os 11 setores do S&P 500, oito registraram ganhos, com exceção dos de tecnologia, materiais e industriais.

*Com informações da Dow Jones Newswires