Lula virá pela 2ª vez à região para posse no Sindicato dos Metalúrgicos

Raphael Rocha



19/07/2023 | 17:22



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), virá pela segunda vez à região no terceiro mandato à frente do Planalto. O petista estará, neste domingo (23), na posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

O evento acontecerá na Estância Alto da Serra, em São Bernardo, e vai garantir o novo mandato do atual presidente da entidade, Moisés Selerges. Lula foi presidente da instituição sindical nos anos 1970, período no qual emergiu politicamente no Brasil.

No mês passado, Lula esteve na UFABC (Universidade Federal do ABC), para inauguração de novo prédio da instituição em São Bernardo. Na sequência, visitou instalações da empresa Eletra, fabricante de ônibus elétrico, também no município.