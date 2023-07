Mirela Janis e Yugnir Ângelo compram casa nos Estados Unidos

19/07/2023 | 16:11



Mirela Janis continua mostrando que está vivendo todos seus sonhos, depois do casamento milionário com Yugnir Ângelo, eles compraram uma casa. Mas o imóvel não fica no Brasil! A influencer compartilhou a novidade com os fãs pelo Instagram.

Junto com as fotos da casa em Orlando, nos Estados Unidos, Mirela postou um textão abrindo o coração e revelando que está vivendo momentos que ultrapassam seus sonhos, fofa, né?

COMPRAMOS NOSSA CASA EM ORLANDO! Nem nos meus melhores sonhos imaginei viver o que estou vivendo hoje. Antes eu não tinha condições de viajar para cá, muito menos comprar uma casa. E hoje estamos aqui, na nossa casa!

Continuando, Janis mostrou que é uma pessoa de fé e aproveitou para agradecer quem sempre a acompanha. Segundo a influenciadora eles também são parte dessa conquista:

Obrigada Deus por esse presente que eu sei que veio dos céus! Obrigada meus cremosinhos, vocês fazem parte disso!