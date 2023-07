Lula agradece à África 'por tudo o que foi produzido durante 350 anos de escravidão'

19/07/2023 | 16:06



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira, 19, ter gratidão à África "por tudo o que foi produzido pelos 350 anos de escravidão" no Brasil. Ao lado do presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, no País africano, o petista se comprometeu a recuperar a relação com o continente.

"Quero recuperar a relação com continente africano porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano, a nossa cultura, nossa cor, nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus", disse Lula, ao lado de Maria Neves em Praia, capital de Cabo Verde.

"Nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo o que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso País."

O presidente costuma dizer que o Brasil tem uma dívida histórica com Países africanos por causa da escravidão. Lula disse que a "forma de pagamento" possível é investimento em tecnologia, formação e ajuda na industrialização e no setor agrícola da África.

Na fala, o brasileiro também falou sobre a pretensão de abrir embaixadas do Brasil em Países africanos que ainda não têm. "O Brasil tem potencial de ajudar o continente africano em muitas atividades", acrescentou.

Lula mencionou que o País ficou afastado do mundo nos últimos anos. De acordo com ele, a democracia no Brasil voltou e as pessoas que tentaram "dar o golpe no 8 de janeiro" serão punidas.

Ao lado do petista, Maria Neves elogiou a liderança do brasileiro. "Lula tem trazido essa grandeza ao Brasil e tem se colocado no mundo a altura dos desafios que o mundo enfrenta", afirmou. Em sua avaliação, o mundo precisa de "lideranças visionárias, transformadoras e catalisadoras"."O Brasil regressa ao mundo pelas mãos de Lula e esta a trazer a grandeza do Brasil", afirmou, falando sobre a expectativa de fazer uma visita ao País.

Presidente participou de cúpula em Bruxelas

Nesta quarta-feira, 19, Lula retorna ao Brasil, após participar da 3ª Reunião de Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e União Europeia (UE), em Bruxelas, na Bélgica. Durante o regresso, o chefe do Executivo fez uma parada em Cabo Verde, onde se reuniu com o presidente do País. A previsão de retorno a Brasília é ao final do dia.