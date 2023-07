Toca-discos da Polyvox chega ao mercado por R$ 1.799

Da Redação, com assessoria

O toca-discos da Polyvox está de volta ao catálogo da marca nacional especializada em dispositivos de áudios. Desta vez, o clássico aparelho chega às prateleiras com uma tecnologia que acompanhou o passar dos anos, trazendo a conectividade Bluetooth, sistema de acionamento automático por correia (belt drive), ajuste anti-skating e pés especiais de amortecimento de vibração. Tudo isso em um design preto brilhante e tampa transparente contra poeira.

O modelo XTD-67 reproduz registros de 33 1/3 e 45 RPM com operação automática em duas velocidades. Conta também com prato de alumínio de tamanho completo, pré-amplificador phono selecionável embutido, conectores RCA para transferência de sinal e alimentação do adaptador DC/bivolt.

Menos ruído e mais fidelidade ao som

A tecnologia belt drive, também conhecida como acionamento automático por correia, é um dos diferenciais que o novo toca-discos da Polyvox traz para o mercado de áudio. A principal vantagem é a diminuição das vibrações do motor, já que a correia é feita de borracha e consegue amenizar esses ruídos. O resultado final é uma qualidade sonora limpa e fiel.

Livre dos fios

A conectividade Bluetooth é um ponto essencial para quem busca curtir e reviver a nostalgia dos seus discos de vinil favoritos, com a qualidade sonora de alta fidelidade e potência, uma vez que o novo toca-discos XTD-67 não possui alto-falantes embutidos, contando com a transmissão via Bluetooth e permitindo conectar com caixas amplificadas, mesclando a nostalgia e a tecnologia, com som de fidelidade.

Botão para operar o prato giratório

Pensando na praticidade de manusear o aparelho, o toca-discos conta com um controle de botão Start & Stop para prato giratório, no intuito de facilitar a fluidez do som, sem impactar a qualidade da música e proporcionando tempo de apreciação para quem está no comando.

Especificações do toca-discos da Polyvox

