Empresa do Grande ABC adota folga nos jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina

Da Redação



19/07/2023 | 15:47



A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina, que acontecerá na Austrália na próxima segunda-feira (24/7), não passará despercebida para empresas de diferentes segmentos. A Thales, empresa de tecnologias avançadas, é uma dessas firmas, que mantém uma equipe de mais de 1.200 pessoas trabalhando em suas unidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal. E, durante o campeonato, esses colaboradores contarão com uma programação especial para torcer pelo Brasil.

A Thales irá liberar seus colaboradores durante os jogos da seleção feminina, além de proporcionar brindes, bolões de apostas e prêmios. Além disso, as partidas da seleção serão exibidas nas telas de refeitórios e áreas comuns de todas as suas unidades. "Mantivemos as boas práticas do Mundial masculino, que foram muito bem avaliadas por nossas equipes. O entusiasmo da nossa torcida certamente terá um impacto positivo nos resultados da seleção feminina", afirma Luciano Macaferri, Diretor Geral da Thales no Brasil.

Com essa iniciativa, a Thales demonstra seu apoio e engajamento com o futebol feminino, oferecendo um ambiente propício para que seus colaboradores possam torcer e vibrar com a seleção brasileira durante o campeonato. A empresa reconhece a importância de incentivar e valorizar o esporte feminino, promovendo a igualdade e a inclusão em sua cultura corporativa.

A torcida da Thales se une à de milhões de brasileiros que estarão acompanhando e apoiando a seleção feminina na busca pelo título na Copa da Austrália. Com essa atitude, a empresa mostra que está comprometida não apenas com suas atividades comerciais, mas também com questões sociais e culturais relevantes para a sociedade.