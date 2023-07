Estado de São Paulo oferece mais de 12 mil oportunidades de emprego

Da Redação



A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico anunciou que atualmente existem cerca de 12 mil vagas de emprego disponíveis nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) em todo o estado de São Paulo.

A maior concentração de vagas está na capital paulista e na região metropolitana, somando mais de 4,9 mil oportunidades. Já no interior, há 6,6 mil vagas disponíveis, enquanto o litoral conta com 362 oportunidades.

As regiões administrativas de Campinas, com 2,2 mil vagas, e Sorocaba, com 1,2 mil, destacam-se entre as localidades com maior número de ofertas de emprego. Em seguida, aparecem o Vale do Paraíba, com 630 vagas, Araçatuba, com 535, e Araraquara, com 518.

Diversas ocupações estão com grande demanda por novos profissionais, incluindo vagas para vigilantes, alimentadores de linha de produção, operadores de telemarketing, auxiliares de logística e faxineiros. Além disso, há oportunidades disponíveis para mais de 500 outras profissões, abrangendo diferentes níveis de escolaridade.

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico realiza atualizações diárias nos números de vagas disponíveis, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas para os candidatos.

Além das vagas, os PATs também oferecem diversos serviços gratuitos para trabalhadores, como auxílio na habilitação ao Seguro-Desemprego e emissão da Carteira de Trabalho.

Para buscar uma vaga, os interessados podem agendar atendimento presencial através do site http://pat.agendasp.sp.gov.br/eagenda.web/PAT ou comparecer diretamente ao PAT mais próximo com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Todas as unidades dos PATs estão disponíveis para consulta no site oficial.

As oportunidades também estão disponíveis pela internet, através do site www.gov.br/trabalho ou pelo aplicativo SINE Fácil, disponível para Android e iOS.