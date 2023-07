Prefeitura de Diadema vai inaugurar o quarto Pet Park na cidade

Da Redação



19/07/2023 | 15:30



O Parque Pôr do Sol, localizado próximo ao Clube Público Mané Garrincha, em Piraporinha, será o mais novo espaço dedicado aos amigos de quatro patas em Diadema. A iniciativa é parte dos esforços do Governo Filippi para promover a saúde e o bem-estar animal na região.

No ano passado, a Prefeitura já havia implantado três Pet Parks em diferentes bairros da cidade: Centro, Inamar e Canhema. A meta agora é ampliar ainda mais esse número, com a inauguração de mais três espaços nos próximos meses.

Os Pet Parks de Diadema oferecem uma variedade de brinquedos e equipamentos para diversão, exercícios, treinamento e adestramento dos animais. Com espaços cercados e gramados naturais, eles garantem a tranquilidade dos tutores e a segurança dos cachorros durante as atividades físicas, contribuindo para sua agilidade, saúde e qualidade de vida.

Além da inauguração do novo Pet Park, o Parque Pôr do Sol também passará por um processo de revitalização, incluindo serviços de pintura, poda, roçada, manutenção dos brinquedos e outras melhorias, conforme informado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Diadema.

Wagner Feitoza, conhecido como Vaguinho, secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Diadema e presidente do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal (CONPBEA), destacou que as inaugurações dos Pet Parks fazem parte do Projeto Bem Viver. Esse projeto visa revitalizar os parques e áreas verdes da cidade, oferecendo melhores espaços de lazer, recreação e atividades físicas para o público, sem deixar de lado o bem-estar dos animais.

O Parque Pôr do Sol, conhecido por ser frequentado por moradores locais, oferece uma série de opções de lazer, como pista de caminhada e corrida, quadra esportiva, academia ao ar livre e playground. Seu horário de funcionamento é das 7h às 22h, todos os dias, proporcionando um ambiente propício para a prática de atividades físicas e momentos de diversão em meio à natureza para toda a comunidade.