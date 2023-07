Diadema realiza evento para fomentar produção literária no município

Da Redação



A Rede de Bibliotecas de Diadema, em parceria com a Fábrica de Cultura e a Casa das Rosas, realizará nos dias 25, 26 e 27 de julho o evento "Diadema Escreve: Potencializando os (Novos) Escritores da Cidade". Idealizada pela coordenadora da Rede de Bibliotecas de Diadema, Ruymar Marazo, pela bibliotecária da Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira, Angelina Souza, e pela escritora, artista e produtora cultural e supervisora artístico-pedagógica da Fábrica de Cultura de Diadema, Ifè Rosa OAQD, a atividade visa incentivar a leitura e a escrita, bem como encorajar os escritores de Diadema em suas produções.

"O projeto tem como objetivo principal promover uma programação especial para evidenciar a cena literária diademense à população, além de fomentar um espaço de troca, formação e aprimoramento para escritores e escritoras de várias gerações que moram ou têm vínculo literário com a cidade", explicou Ruymar Marazo.

Ifè Rosa, supervisora artístico-pedagógica da Fábrica de Cultura de Diadema, destacou que a literatura na cidade é potente tanto pela sua produção quanto pelas pessoas diademenses que a alimentam, tanto dentro como fora da cidade. "Acredito que todas as ações em prol da literatura fortalecem a criação e manutenção de políticas públicas para essa forma de expressão", pontuou.

O evento Diadema Escreve acontecerá em três dias seguidos de programação, começando em 25 de julho, data em que se comemora o Dia do Escritor, o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia de Tereza de Benguela. O primeiro dia do evento será realizado em parceria com a Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Creppir) de Diadema, no Teatro Clara Nunes, fazendo parte da programação deste dia.

Para a bibliotecária Angelina Souza, o evento contemplará tanto aqueles que não conseguiram desenvolver o hábito de leitura e escrita ao longo da vida, quanto aqueles que leem e escrevem com frequência, mas ainda não se sentem seguros em compartilhar suas produções com outras pessoas. "É preciso que a leitura e a escrita sejam vistas como ferramentas que destacam e ampliam vozes, contextos e indivíduos, que muitas vezes são silenciados ou deturpados em nossa sociedade", afirmou. "Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo são exemplos marcantes. Elas utilizaram seus textos como meio de ter suas vozes e realidades (re)conhecidas", citou.

"Os eventos contarão com rodas de conversa, palestras e oficinas que pretendem auxiliar os escritores e escritoras da cidade a confiarem em seu trabalho, refletirem sobre suas práticas, técnicas e estilos. Em suma, é uma programação destinada a verdadeiramente fortalecer o trabalho literário já tão rico e profícuo na cidade", concluiu Ruymar.



25 de julho

20h - Teatro Clara Nunes

Bate-papo com a escritora Ryane Leão



Considerando que no dia 25 de julho também se celebra o Dia da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha, a convidada para a abertura do evento é a escritora Ryane Leão, mulher, poeta, slamer e professora preta brasileira que se tornou popular por meio da partilha de seus textos nas redes sociais. Ryane, que é autora das obras "Tudo nela brilha e queima: poemas de amor e luta" (2017) e "Jamais peço desculpas por me derramar: poemas de temporal e mansidão" (2019), vai falar sobre sua trajetória na literatura.

26 de julho

18h – Biblioteca da Fábrica de Cultura

Roda de Conversa com Celso Meneses

Roda de Conversa: “Como fazer uma HQ baseada em fatos históricos?”, com o roteirista Celso Meneses (PROAC)

19h – Biblioteca da Fábrica de Cultura

Workshop: Notas de escurecimento com Plínio Camilo



Palestra que tem como objetivo discutir os diversos conceitos que permeiam a literatura negro-brasileira, partindo de aspectos como as características que a fundamentam, os precursores e a função social que a envolve, através da obra e vida de autoras negras e autores negros.

27 de julho

18h – Biblioteca da Fábrica de Cultura

Workshop sobre dicas para a publicação de livro com Angelina Moreira

O terceiro encontro é pensado especificamente na produção e publicação de livros, intitulado inicialmente como “O que eu preciso saber na hora de publicar meu livro? ABNT, ISBN e outras dicas de forma descomplicada”, a ser ministrado pela bibliotecária Angelina Souza.

19h – Biblioteca da Fábrica de Cultura

Palestra com Reynaldo Damasio



Poeta, escritor e diretor da Casa das Rosas, Reynaldo Damasio realiza palestra com o tema “Literatura: a que será que se destina? Sobre os meios e os fins da escrita, os caminhos (tortos) da literatura”, que tem como objetivo estabelecer uma conversa sobre os caminhos da escrita, desde a arte rupestre à inteligência artificial, e os desafios da literatura no mundo contemporâneo.

A participação em todas as atividades é aberta para todas as pessoas que se interessarem pelo tema e não há necessidade de inscrição prévia.

Diadema Escreve: potencializando os (novos)escritores da cidade

25 de julho, 20 horas

Teatro Clara Nunes

Rua Graciosa, 300, Centro

26 de julho, a partir das 18 horas

Fábrica de Cultura de Diadema

Rua Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135, Centro

Dia 27 de julho, a partir das 18 horas



Fábrica de Cultura de Diadema