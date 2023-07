Justiça indicia Dhomini por lesão corporal após agressão a dono de bar

19/07/2023 | 15:10



Recentemente, Dhomini se envolveu em uma polêmica ao ter um vídeo seu agredindo um homem divulgado na internet. Depois dessa situação, o ex-BBB foi indiciado pela Justiça de Goiás por lesão corporal, de acordo com informações do jornal Metropóles.

De acordo com as informações da Policial Civil de Goiás, além de brigar com o dono do bar, Ailton Gomes Maranhão, o ganhador do BBB também é acusado de agredir o advogado do empresário, Artur Camapum.

Ainda segundo o jornal, Dhomini teria se envolvido nessa briga por problemas na quebra de uma sociedade entre os dois. Em entrevista à Fábia Oliveira, o ex-BBB revelou que é dono do estabelecimento e que foi acusado de roubo:

- O Samoa tem quatro sócios e eu sou um deles. O Beto Brasil tem cinco por cento da participação do Ailton. Ele não está no contrato, mas ele tem. Estou falando isso porque eles falaram que eu não sou sócio. Sim, o Samoa é meu, do Beto Brasil, do Léo Skaf e do Ailton. Ele fez uma queixa de roubo. Falou que eu entrei no meu bar e roubei minhas coisas.

Dhomini continuou e falou para a colunista que ele e os outros donos estavam tentando acabar com a sociedade há mais de um mês. Segundo o ganhador do BBB 3, eles queriam acabar com o contrato após descobrirem um suposto desvio de dinheiro.