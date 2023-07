Will.i.am anuncia lançamento de Mind Your Business, música com Britney Spears

19/07/2023 | 14:11



It's Britney b***h! A princesinha do pop está mais do que pronta para abalar a indústria musical com um novo lançamento. Will.i.am anunciou que na próxima sexta-feira, dia 21, a música Mind Your Business será apresentada ao mundo, sua mais nova colaboração com Britney Spears.

Em uma publicação no Twitter, o cantor ficou animado em compartilhar com os fãs a notícia sobre o trabalho com Britney:

21 de julho é a data...Estou tão ansiosa por esse lançamento... Eu sinto que é o primeiro lançado de novo? Mal posso esperar para SEXTA-FEIRA? Agora você está curtindo com? Will.i.am e BRITNEY!!!

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que os dois artistas trabalham juntos. Britney e Will.i.am já haviam lançado os hits Scream & Shout e It Should Be Easy, em 2013. Não precisamos dizer que a nova música promete ser um sucesso, não é mesmo?