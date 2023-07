Tatá Werneck comemora entrada de Rafa Vitti em Terra e Paixão: Agora terei carona

19/07/2023 | 14:11



Arrasando como Anely em Terra e Paixão, Tatá Werneck comemorou a entrada de seu marido Rafa Vitti na novela. O casal que está junto há seis anos nunca trabalhou em um folhetim junto. A humorista já participou anteriormente de algumas novelas da TV Globo e está no elenco da atração do horário nobre desde o começo da história, vivendo uma jovem que vende conteúdo sensual pela internet.

Já Rafa entrará no folhetim de Walcyr Carrasco a partir de agosto, segundo o Metrópoles. O ator que está longe das telinhas desde agosto de 2022, quando viveu Davi em Além da Ilusão, será um engenheiro.

Até o momento não se sabe maiores detalhes sobre o papel de Vitti na trama e nem se ele vai contracenar com a esposa em algum momento da novela. Mas Tatá se mostrou contente com a escalação do amado, em uma publicação sobre o assunto ela comentou brincalhona:

Que bom. Agora terei carona.

E aí, animado para saber os novos rumos da história de Terra e Paixão? Como será que Rafa vai mexer com a novela?