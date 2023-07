Mônica Benini fala sobre amizade com Julia Faria, ex-namorada de Junior Lima

19/07/2023 | 14:10



Passado é passado! Mônica Benini é amiga de Julia Faria, ex-namorada de Junior Lima, mas não deixa que esse fator a incomode. Ela explicou aos seguidores que todos possuem histórias e os antigos relacionamentos do marido não são um problema.

Alguns internautas ficam surpresos com a amizade das duas e frequentemente perguntam sobre a ligação entre elas. Julia abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para interagir com os seguidores e pediram que ela falasse sobre Mônica. Em resposta, compartilhou uma foto de um momento de diversão com a esposa de Junior e Rafa Brites. Na legenda, escreveu:

Mô foi um presentão! Temos milhares de amigas em comum e numa festinha infantil (as duas viradas, várias noites sem dormir com nossas RN) nos encontramos na vulnerabilidade. E trocamos um tantão desde então. Como faz bem trocar, como trocando, tudo fica mais leve! E foi só o que fizemos essa viagem, né Rafa Brites e Mônica Benini?

Mônica compartilhou a publicação e adicionou:

PRESENTÃO mesmo. Esses dias só deixaram isso mais claro ainda. Trocar com essas duas está me levando para casa mais leve. A mágica que acontece quando dividimos vulnerabilidades (e taças de vinho)... Tudo alivia.

Inspirada pela amiga, Benini também abriu uma caixinha e foi questionada sobre como é manter essa ligação sabendo que Julia é ex-namorada de Junior. A famosa foi simples e direta na resposta:

Eu percebo que essa é uma questão que pega porque volta e meia recebo essa pergunta aqui e a Julia também. Mas sendo bem sincera, isso não tem importância para mim. Outros tempos. Outra vida. Somos seres feitos de histórias. Existem outras coisas que eu considero importantes para iniciar uma amizade hoje em dia e nessas estamos dando check.