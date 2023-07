Diário amplia a participação dos leitores nos conteúdos digitais

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



19/07/2023 | 13:55



O Diário amplia a participação dos leitores nos conteúdos jornalísticos que compõem as suas edições. Um dos exemplos dessa interação é o vídeo do sobrevoo de drone na área onde funcionou por 52 anos, em São Bernardo. A postagem, feita no último domingo, foi vista por 232 mil pessoas no Facebook e 43 mil no Instagram e gerou 3.183 comentários até ontem à tarde.

Informação de qualidade é a melhor forma de engajamento, seja em fatos ligados ao Grande ABC, como o vídeo da Ford, ou a distribuição de óculos que ajudam as pessoas com deficiência a enxergarem, realizada pela Prefeitura de Santo André, em junho, que foi vista por cerca de 50 mil pessoas nas redes sociais.

Ou de alcance nacional e internacional, como o acidente do submergível Titan, em 23 de junho, com 90.370 pessoas alcançadas no Instagram e Facebook, ou o cãozinho que foi salvo pela apresentadora Ana Hickmann, em fevereiro, que superou a marca de 12 milhões de visualizações no Facebook.

A confiança dos leitores é que transforma o Diário em um grande parceiro. Tanto para quem quer estar bem informado quanto para quem precisa de uma plataforma eficaz para divulgação de seus serviços ou produtos.

Essa interação entre as plataformas está sendo cada vez mais ampliada e já é percebida pelos leitores.