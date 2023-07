Recursos do Waze ajudam motoristas a se prepararem para as férias

Da Redação, com assessoria

As férias de julho chegaram. O momento é perfeito para se divertir com a família e os amigos, e não para ficar parado no trânsito. Pensando nisso, confira recursos do Waze – disponível para Android e iOS – visam ajudar a melhorar a experiência dos motoristas ao dirigir.

1. Planejando com antecedência

Nesta função, o motorista pode sincronizar seu calendário com o Waze para se manter atualizado sobre quando é hora de pegar a estrada e chegar ao destino no horário.

Para sincronizar o calendário, o caminho é: Menu > Configurações > Percursos Planejados > Conectar Agenda.

2. Preços do pedágio

Esta funcionalidade permite que os motoristas calculem os preços de pedágio antes de começar a rota e se planejem financeiramente. Se houver um pedágio em uma rota sugerida, uma notificação ficará visível para o motorista.

Os motoristas que tiverem passes de passagem automática em pedágios podem inserir essa informação no Waze e ela será levada em consideração na escolha de faixas. Para inserir, clique em: Menu > Configurações > Detalhes do veículo > Passes de pedágio e alta ocupação.

3. Trilha Sonora garantida

Com a ajuda do Waze, não faltará boa música em sua viagem. O recurso Tocador de Áudio permite que o motorista acesse suas listas de reprodução diretamente no aplicativo, sem precisar alterar na tela do smartphone.

É possível conectar o Waze com diversos aplicativos de streaming de música, como Spotify, Deezer e Apple Music. Para ativar, o caminho é: Menu > Configurações > Tocador de áudio.

4. Faróis ligados

A exigência de que o motorista mantenha os faróis ligados ao dirigir, mesmo durante o dia, em rodovias estaduais e federais é lei em quase todo Brasil, com exceção das rodovias do Distrito Federal.

O Waze possui um recurso que lembra o usuário de acender os faróis de seu veículo assim que ele entra em alguma estrada. Depois de colocar um destino, o motorista recebe alertas a uma distância de 200 a 300 metros da entrada na rodovia.

5. Compartilhamento de rotas

Caso um grupo de pessoas estejam viajando juntas, mas em veículos diferentes, um dos recursos do Waze permite o compartilhamento do trajeto para que ninguém se perca. Assim, se alguém seguir uma rota diferente, todos os participantes da viagem saberão a que distância estão. Para ativar, basta escolher uma rota e depois clicar em “Compartilhar percurso”.

6. Lembrete de Criança

O Lembrete de Criança é um alerta personalizável que aparece quando o motorista chega ao destino. O recurso lembra os usuários de verificar se há crianças no carro antes de trancar as portas, mas também é útil para animais ou itens como compras e malas, ou simplesmente algo que você precisa ser lembrado de fazer após uma longa viagem de carro.

Para ativar, basta o motorista acessar: Menu > Configurações > Lembretes > Lembrete de criança. Para personalizar a mensagem, selecione “Mensagem personalizada”, digite o texto e clique em “Pronto”.