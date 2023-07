André Marques revela problemas com Boninho enquanto trabalharam juntos: - Tive vontade de chamar ele para sair na porrada

19/07/2023 | 13:10



Depois de deixar a TV Globo após 23 anos de contrato, André Marques começou a soltar o verbo sobre alguns momentos que viveu na emissora. Em uma conversa no podcast Otalab, de Otaviano Costa, o apresentador revelou que passou por poucas e boas na mão de Boninho. Já na hora de conhecê-lo ficou sabendo da fama de durão do diretor:

- Eu conheci ele como diretor em Malhação, quando ele assumiu e o pessoal [dizia]: Ó, o filho do seu Boni vai assumir e o garoto é brabo. Ele tinha 20 e poucos anos. Ele foi um cara muito cobrado, que eu já ouvi histórias de amigos, colegas de trabalho e dele, rispidamente pelo seu Boni, um dos maiores magos na história da televisão.

Fazendo as histórias sobre ele valerem, André conta que Boninho gostava de ficar muito atento ao trabalho que estava sendo feito - às vezes cobrando até demais dos funcionários:

- Quando eu fui pro entretenimento, ele assumiu o Vídeo Show ao vivo e pegava muito no meu pé. Eu já tive vontade de chamar ele para sair na porrada. Só que eu conversava com ele e ele sabia que eu era um cara bom, gostava de mim, mas eu demorei a entender isso.

Mesmo que eles se entendessem, Marques relembrou um momento de quando o diretor do Big Brother Brasil mostrou que as coisas tinham que ser do seu jeito. O ex-apresentador do No Limite falou que já teve que ir ao Projac, nos estúdios Globo de madrugada:

- Eu lembro que eu ajudava a escolher os DJs do Big Brother Brasil e foi um dia que ele não gostou. O cara se comportou mal. Eu fui lá falar com ele e ele: Vem aqui. Eu falei: Cara, eu estou em casa. Eu estou em Niterói de pijama. E ele: Vem de pijama. Eu fui de pijama para o Projac, e ele: Você veio de pijama? Eu respondi: Você falou pra eu vir de pijama, pô. Ele falou: Falta de respeito. E eu: Falta de respeito não, eu estava em casa, você que faltou com respeito e me mandou vir aqui agora, então eu vim de pijama.

Que climão, hein!