Haddad almoça com Gabriel Galípolo, no primeiro compromisso oficial após posse no BC

19/07/2023 | 13:07



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, almoça nesta quarta-feira, 19, com o diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo. Esse é o primeiro encontro oficial dos dois após a posse de Galípolo na diretoria do BC. Também participam do almoço o secretário-executivo da Pasta, Dario Durigan, que entrou na vaga de Galípolo, e o chefe de gabinete, Laio Morais. A atualização da agenda foi informada pela Fazenda após a chegada de Galípolo ao ministério.