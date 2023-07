Obituário - 20 de julho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/07/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Felício Orlando Magno, 96. Natural de Descalvado (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Lilian Maria Lola Bardesi Plenamente, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Jandira Lazari Honorato, 90. Natural de Penápolis (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Pensionista. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Altamiro Vailante Mirante, 83. Natural de Ipanema (MG). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Cosmo da Silva, 83. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hercules José de Lima, 76. Natural de Guaranésia (MG). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antônio do Prado, 73. Natural de Jaú (SP). Residia no Jardim Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleusa de Oliveira Kitizabolo, 70. Natural de Cambará (PR). Residia no bairro Santana, em São Paulo, Capital. Dia 14, em Santo André. Cemitério Municipal de Cambará.

José Saraiva Sobrinho, 66. Natural do Mirante do Paranapanema (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Teresa Silva dos Santos, 65. Natural de Panelas (PE). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 14. Cemitério Campo das Oliveiras.

Ilzete da Silva Parra, 64. Natural de Jequié (BA). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanderlei Tedeschi, 63. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Roberto Barbosa da Silva, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Caldeireiro. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Reginaldo Lacerda de Oliveira, 55. Natural de Quatá (SP) Residia no Centreville, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Severino Ramos da Silva, 53. Natural de Santa Maria do Cambucá (PE). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angela Rosa Minhão Andrade, 51. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Massoterapeuta. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Marcos Venício Pereira da Silva, 38. Natural de Amarante (PI). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Segurança. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Izaura Padovan Lima, 99. Natural de Itapira (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 14, em Diadema. Cemitério de Vila Euclides.

Isabel Maria de Carvalho, 98. Natural de Jaicós (PI). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Natalina Storte Baltuille, 95. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Elizabeth Wilhelmine Rucker, 90. Natural da Alemanha. Residia no Parque Botujuru, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Valderina de Souza Farias, 89. Natural de Remanso (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Francisco Rodrigues de Moura, 88. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Natalino Franzini, 84. Natural de Boituva (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Neemias Marcos da Silva, 84. Natural de Monteiro (PB). Residia no bairro Varginha, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Verginia Maria da Silva, 83. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Maria André Gonçalves, 82. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Aldinelia do Nascimento Alves, 81. Natural do Estado da Paraíba. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Joana Aparecida Gregório, 80. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Antônio Vicente de Souza, 79. Natural de Jardim (CE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Paulicéia.

Cleonice Maria dos Santos, 77. Natura de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 13, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Ismael Pereira da Silva, 77. Natural de Cubatão (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Terezinha Branco, 77. Natural de Fernão (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Célia Maria Siqueira Teixeira, 72. Natural de São José dos Campos (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério Vale do Paraíba.

José Antônio Rivolta, 72. Natural de Promissão (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Valdemir Minineli, 67. Natural de Óleo (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Célia Lopes dos Santos, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério do Baeta.

Francisco Antônio de Almeida, 61. Natural de Pombal (PB). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Maria Zilda Pereira Barbosa, 56. Natural de Pedro Afonso (Tocantins). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Carlos Lourenço, 70. Natural de São Caetano. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Geraldo Ferreira, 85. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Francisco Alves Bezerra, 80. Natural de Iguaracy (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Maria Dias Fernandes, 80. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Eldorado. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Aparecida Ferreira da Silva, 80. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia na Vila Bandeirantes, em São Paulo. Dia 13, em São Bernardo. Vale da Paz.

Maria Benedita Cirino, 76. Natural de Divinésia (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 13, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Antônia Sônia Teixeira, 63. Natural de Jucás (CE). Residia no bairro Taboão. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Custódio Lima Sobrinho, 80. Natural de Condeúba (BA). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 14, em São Bernardo. Vale dois Pinheirais.

Pedro Lourenço da Rocha, 74. Natural de Itamonte (MG). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 14, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Bernardino Coelho da Silva, 72. Natural de Ituverava (MG). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério Parque do Grande ABC, em Mauá.

Sebastião Moreira da Silva, 61. Natural de Cambé (PR). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 14, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Eulália Barbosa do Prado, 61. Natural de Paulo Afonso (BA). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Pensionista. Dia 14, em Santo André. Vale dos Pinheirais.