Fortuna de R$ 866 milhões de Sofia Vergara é protegida por acordo pré-nupcial

19/07/2023 | 12:15



Sofia Vergara manterá sua fortuna de uma das atrizes mais bem pagas do mundo mesmo após o fim do casamento com Joe Manganiello. A artista tem US$ 180 milhões (R$ 866 milhões) protegidos pelo contrato pré-nupcial.

Segundo o site Daily Mail, o ex-casal assinou um acordo rígido para manutenção de suas fortunas separadas. Joe possui em torno de US$ 40 milhões (R$ 192 milhões).

Durante 11 temporadas em Modern Family, Sofia recebia US$ 500 mil por episódio. Em 2020, ela recebeu um salário total de US$ 43 milhões (R$ 206 milhões).

Vergara também é jurada do programa Americas Got Talent, onde recebe US$ 70 mil por episódio, ou seja, US$ 10 milhões (R$ 48 milhões) por temporada. O anúncio da separação de Sofia e Joe foi feito nesta terça-feira, 18, pelo portal Page Six .

Os dois estavam casados há sete anos. "Tomamos a difícil decisão de nos divorciar. Como duas pessoas que se amam e cuidam muito uma da outra, pedimos educadamente respeito à nossa privacidade neste momento enquanto navegamos nesta nova fase de nossas vidas", afirmou o ex-casal em declaração conjunta.