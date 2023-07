Grama aparada. Traves trocadas. Memorial organizado. A bola rola em Paranapiacaba.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/07/2023 | 12:06



Há quase uma certeza: foi em 1903 que o futebol nasceu no Grande ABC, então chamado de Município de São Bernardo.

Brasileiros, ingleses e outras nacionalidades que trabalhavam no Alto da Serra viam o Serrano AC nascer, entre os primeiros times de futebol do Brasil.

Nem havia Copa do Mundo, quanto mais imaginar que o Brasil teria Pelé e Garrincha e chegaria cinco vezes ao título de campeão do mundo de futebol.

Mas em Paranapiacaba, naquele 1903, ferroviários corriam atrás do couro, inaugurando uma era que só depois, muito tempo depois, ganharia projeção internacional, a ponto de atrair a reportagem das TVs britânica e francesa.

Cento e dez anos depois, uma data também para ser histórica: 22 de julho de 2023, sábado próximo, na abertura do 22º Festival de Inverno de Paranapiacaba, será reinaugurado o campo do União Lira Serrano, com o jogo entre Serrano e Prefeitura de Santo André.

O jogo está marcado para as 10h. Pouco antes, pouco depois, será inaugurado o Memorial Charles Miller, ao lado do campo, numa justa homenagem ao introdutor do futebol em São Paulo.

Lágrimas brotarão e esta página Memória lembrará 2019, quando fotografamos o campo do Serrano totalmente abandonado, sem atividades há muitos anos.

Quando o menino Henrique percorreu o campo envergando a camisa do Timão, alguém preveniu:

- Cuidado, aí tem cobra.

Nossos pés atolavam na lama de um sistema de drenagem destruído por um impensável show musical.

- Prefeito Paulinho Serra, não deixe esse patrimônio do futebol mundial desaparecer.

E não é que a Prefeitura arregaçou mangas e recuperou o campo!

A Memória nossa de cada dia já se decepcionou muitas vezes diante da inércia de gestores públicos de plantão. Mas desta vez, história e memória venceram, até porque o prefeito escalou um craque para tomar conta da vila ferroviária, o advogado Fábio Picarelli, secretário do Meio Ambiente. E é o palmeirense Dr. Fábio que conta como tudo tem acontecido.

NO AR

Fábio Picarelli é o entrevistado desta semana no DGABC-TV. O secretário do Meio Ambiente de Santo André fala da abertura do 22º Festival de Inverno de Paranapiacaba, dia 22, da reabertura do estádio do Serrano AC – o mais antigo do Brasil – e da inauguração do Memorial Charles Miller. A entrevista está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Projeto Memória

E QUATRO ANOS SE PASSARAM... Menino Henrique desfila pelo abandonado campo do Serrano em 2019; em 2023, esta casa, ao lado do estádio, se transforma no Memorial Charles Miller; no destaque, Fábio Picarelli e Alexandre Audino, secretário-adjunto do Meio Ambiente

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 18 de julho de 1993 – ano 36, edição 8442

É COM VOCÊ... – Uma entrevista com Luiz Lombardi Neto, residente no Jardim do Estádio, em Santo André: em defesa do papel de “sombra” de Silvio Santos

Crédito da foto 4 – Lucioni Vicioni/Banco de Dados

EXCLUSIVO. Lombardi narrava histórias dos bastidores da televisão do Sr. Silvio

EM 19 DE JULHO DE...

1903 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (hoje Rio Grande da Serra) – De 9 para 10 do corrente, Sebastião de Campos, da administração da Fazenda São Joaquim, foi agredido por Adelino da Silva, que ao que costa era fugitivo de um presídio do Rio de Janeiro.

Detido, o agressor foi liberado duas vezes, em Rio Grande e Ribeirão Pires, por falta de provas.

Já Sebastião de Campos, dias depois, retirou-se da Fazenda São Joaquim.

Declararam-se em greve os carroceiros de São Paulo. Houve choques com a polícia. Foram atacados carros da empresa Express, de transporte de carroças que quiseram continuar a trabalhar. Peixeiros pedirem proteção para levar o peixe chegado de Santos pela EF São Paulo Railway. Sessenta cocheiros estavam presos. As duas categorias pediam maior liberdade para trabalhar.

1973 – Oliver Tognato e Vicente Martins Junior solicitam demissão dos cargos de presidente e superintendente da CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Turiúba.

Na Bahia, Abaré, Boa Vista do Tupim, Canápolis, Crisópolis, Cristópolis, Ipecaetá, Mascote, Riachão das Neves, Teolândia e Wenceslau Guimarães.

Em Santa Catarina, Bom Jesus, Bom Jesus do Oeste, Entre Rios, Jupiá, Penha, Praia Grande, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Bernardino e São João Batista.

Em Goiás: Novo Gama e Posse.

E mais: Assaré (CE), Barreiros (PE), Encruzilhada do Sul (RS), Jacuí (MG), Santana do Maranhão (MA) e União do Sul (MT).

HOJE

Dia dos Povos Oprimidos

Dia do Futebol

Dia da Caridade

Santa Áurea de Córdoba

19 de julho

Sofreu o martírio em 19 de julho do ano 856.

Ilustração – O Santo Nosso de Cada Dia

Fonte: Santos Sanctorum