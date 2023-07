Halloween da Universal terá atração de The Last of Us

Redação

Do Rota de Férias



19/07/2023 | 11:55



O tradicional evento de Halloween da Universal, conhecido como Halloween Horros Nights, terá uma atração inédita inspirada no jogo The Last of Us, que conquistou ainda mais fãs após a adaptação para televisão da HBO. O game será transformado em uma casa assombrada no Universal Orlando Resort (a partir de 1º de setembro) e no Universal Studios Hollywood (a partir de 7 de setembro), localizados na Flórida e na Califórnia, nos Estados Unidos.

Halloween da Universal: The Last of Us

As experiências oferecidas em Orlando e Hollywood levarão os visitantes a um mundo de carnificina e caos. Eles seguirão os passos dos protagonistas do jogo, Joel e Ellie, que enfrentarão uma brutal jornada em um mundo tomado por um vírus de um fungo infeccioso que transforma os seres humanos em ameaçadores Infectados.

Durante a jornada, os participantes encontrarão vários tipos de criaturas (Runners, Stalkers e Clickers), além dos The Hunters, um bando de humanos hostis. De quebra, será possível caminhar pela Zona de Quarentena de Pittsburgh, que inclui locais icônicos do game, como o assustador e desolado The Hotel Grand e o labirinto de túneis escuros e úmidos.

“Estamos animados em transformar The Last of Us em uma casa assombrada aterrorizante, que é fiel ao espírito deste jogo famoso, apresentando nossos heróis, Joel e Ellie, além dos Clickers e muito mais”, disse Lora Sauls, Diretora Assistente de Desenvolvimento Criativo e Direção de Espetáculos no Universal Orlando Resort. “O mundo do jogo oferece uma infinidade de oportunidades de suspense e terror para proporcionar aos visitantes uma experiência única, que só pode ser encontrada no Halloween Horror Nights”, disse John Murdy, produtor executivo do Halloween Horror Nights no Universal Studios Hollywood.

Ambos eventos ocorrerão em noites selecionadas até 31 de outubro. Uma boa dica é comprar entradas com antecedência pelo Get Your Guide, plataforma especializada em venda de ingressos.