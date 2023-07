Leer+: streaming de livros digitais custa R$ 19,90 ao mês

Da Redação, com assessoria

Em um movimento de expansão de seus serviços e ofertas de conteúdo, o Skeelo anuncia o lançamento do Leer+, streaming de literatura da marca. O novo produto oferece aos assinantes acesso ilimitado a milhares de obras digitais multiformato – e-book, audiobook e miniboook –, sendo best-sellers e de diversos gêneros. Também tem como diferencial a posse definitiva de um livro todo mês, mesmo que a assinatura venha a ser cancelada.

Com curadoria que visa títulos diversos – romance, não-ficção, mistério, autoajuda – das principais editoras do mercado, o acervo do Leer+ conta com clássicos nacionais, livros em português, inglês e espanhol, além da oferta de audiobooks voltados para o público infantil.

Assinantes do serviço podem se emocionar com Anne de Green Gables, escrita por L. M. Montgomery, que foi adaptada pela Netflix; saber mais sobre a história de figuras femininas importantes com o Heroínas do Brasil, de Lúcia Tulchinski; conhecer os bastidores da vida de Tom Felton, o eterno Draco Malfoy, em Além da Magia; descobrir sucessos como Depois Daquele Verão, de Carley Fortune, considerado um dos melhores livros do ano passado; e muito mais opções que já estão disponíveis.

“O Skeelo recentemente completou quatro anos de existência e vem passando por um processo de constante expansão. Depois de anunciar parceria com a Via para venda de e-books, iniciar a venda de livros físicos em nossa loja e anunciar o clube do livro Me Poupe!, em parceria com Nathalia Arcuri, agora trazemos mais uma novidade em nossos serviços com o Leer+. Com o streaming, oferecemos aos leitores a oportunidade de ter um acervo de forma ilimitada de obras de qualidade, diversas e multiformato e seguimos com nosso objetivo de investir no mercado editorial por meio da tecnologia, além de ampliar o acesso à cultura do País”, diz André Palme, CMCO do Skeelo.

A novidade pode ser acessada no próprio app do Skeelo (disponível para Android e iOS) pelo valor de R$ 19,90 por mês. O Leer+ vem para somar ao portfólio de conteúdo e experiências da marca, que conta ainda com a loja virtual, que vende títulos digitais e físicos para todo o Brasil, além dos clubes do livro Skeelo + Naci e Clube Me Poupe que estão disponíveis no aplicativo da empresa.