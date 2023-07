Reels Charts: descubra as músicas que bombam no Instagram

Da Redação, com assessoria

19/07/2023 | 11:55



Pela primeira vez, Spotify e Instagram se unem para trazer os Reels Charts para o Brasil e México e, assim, revelar as 50 músicas mais populares do Instagram Reels, atualizadas semanalmente.

O novo Reels Charts é uma playlist no Spotify com as músicas mais populares do universo do Instagram Reels, levando em consideração diferentes variáveis, como as faixas mais utilizadas nas criações dos conteúdos, as canções com maior crescimento de visualizações, o nível de engajamento e consumo geral, e muito mais. Trata-se de uma ferramenta criada para que os fãs acompanhem as trends do momento.

Brasil e México, países que recebem a novidade, estão entre os consumidores de música mais fervorosos, de acordo com o relatório da International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). Por isso, os Reels Charts no Spotify são mais do que uma porta de entrada para as faixas mais populares no Instagram Reels. É também uma ferramenta importante para os artistas que buscam alcançar uma base de fãs mais ampla, aproximando os criadores e facilitando conexões entre eles.