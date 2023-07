Simony se desculpa por tratar Ticiane Pinheiro com desdém em documentário de Balão Mágico

19/07/2023 | 11:10



É eita atrás de vixe! Logo depois que as falas de Simony sobre Ticiane Pinheiro não caíram muito bem na web, a cantora voltou atrás e se desculpou com a apresentadora.

Isso porque, no terceiro episódio da série documental A Superfantástica História do Balão, Simony relembrou quando foi substituída por Ticiane no grupo musical Balão Mágico, mas a tratou com certo desdém em seu depoimento.

- Eu estava tão estressada, tão cansada, que eu saí e ainda ficou lá o Jair [Oliveira] e a outra menina lá... Ticiane, né, acho? Eu não vi nenhum programa com ela. Fiquei com medo de perder o meu posto, morrendo de medo de quem vai me substituir. Eu nunca tive esse medo. Eu tinha uma certeza muito grande do meu carisma e da minha forma de levar aquilo, que era um trabalho; eu amava o que eu fazia, disse.

Assim que o episódio foi ao ar no Star+, Simony usou as redes sociais para pedir desculpas sobre a declaração.

Quando gravei o documentário, eu não tinha passado por tudo que eu passei e estou passando ainda [câncer no intestino]. Tenho um ano e meio de tratamento. Achei que fui muito rude, muito feia nas minhas palavras com a Ticiane. Eu não achei bonito, eu não me senti feliz em ter falado daquela forma. Você é uma menina incrível, você tem o seu talento. Me perdoa por ter sido tão medíocre, [foi] tão feio o que eu falei para você. Já te mandei mensagem aqui no direct, mas eu faço questão que as pessoas saibam o quanto é bonito reconhecer o erro. Errei mesmo. Eu nem sou mais a Simony daquele documentário.