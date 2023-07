Última festa em A Grande Conquista tem flertes, fofocas e reencontro com eliminados

19/07/2023 | 10:10



Claro que o último dia no confinamento de A Grande Conquista precisava de uma festa para comemorar os finalistas, né? E foi exatamente o que aconteceu na madrugada desta quarta-feira, dia 19.

A noite começou com uma banda cover dos Mamonas Assassinas que agitou os participantes, mas o momento mais emocionante mesmo foi quando todos os eliminados entraram de novo na mansão. O momento rendeu muitos abraços apertados, cheio de saudade e lágrimas.

Porém, apesar do clima feliz que se espalhou pelo ambiente, Gyselle e Janielly parece que não estavam muito felizes em se verem mais uma vez. A irmã de Gil do Vigor não cumprimentou a amiga que decidiu ir lá tirar satisfação e entender o que teria acontecido.

A justificativa de Jany foi que ela teria assistindo a um vídeo de Gyselle e ficou chateada com as falas da atriz. Eita! Será que elas vão conseguir voltar a serem amigas depois do reality?

Mas calma que não acabou por aí! Em um certo momento, Medrado e Alexandre Suita sentaram para conversar um pouco mais longe do barulho e a cantora decidiu abrir o coração sobre o que aconteceu fora do confinamento.

A artista revelou que descobriu uma traição por parte de seu ex-namorado no último domingo, dia 16. Na conversa, Medrado disse que precisou de 24 horas para descobrir tudo:

- Ele me traiu com a menina. Real. Ele já assumiu, ela já assumiu. Amigo, a gente combinou o relacionamento. A gente voltou quando eu sai. A gente começou a namorar.

E quase rolou beijo! Quando a bebida começou a subir, Gabriel Roza e Janielly começaram a conversar sobre seus sentimentos e o influenciador disparou papas na língua:

- Vou te jogar em cima do paredão. E porque tu não falou comigo lá embaixo?

A irmã do Gil do Vigor então relembrou que os dois tiveram uma relação bastante conturbada ao longo do reality, mas continuou conversando com o ex de Bia Miranda e pediu:

- Então mostra que tu gosta de mim. Lá fora não, aqui!

A conversa continuou por mais alguns minutos e os dois chegaram a discutir sobre assuntos que rolaram ao longo do reality. Jany se irritou com o influenciador, mas não queria se distanciar dele.

- Eu também quero. Mas você quer mais. Você quer e você dá corda, parece que você gosta disso. Você é um safado, disparou a irmã de Gil do Vigor.

E apesar de ter passado quase o programa todo criando aliança com Thiago Servo, Gyselle parece não estar muito feliz com o cantor nos últimos dias. Em conversa com Bruno Camargo, a atriz confessou:

- Acho que ele utilizou todo mundo [para chegar à final]. Mas eu não acho que ele conseguiu me usar.

Vale lembrar que Bruno e Thiago protagonizaram uma bela briga antes do modelo deixar o reality pela votação do público.