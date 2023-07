AD Santo André pega o Blumenau hoje à noite pelo playoff da LBF

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



19/07/2023 | 09:57



A AD Santo André pode voltar a uma semifinal da Liga de Basquete Feminino esta noite. Pelo segundo jogo dos playoffs das quarta de final da LBF, a equipe da região enfrenta o Unisociesc/Blumenau, às 19h30, no Ginásio Laís Elena (Pedro Dell’Antonia), com entrada gratuita. A decisão, disputada em melhor de três partidas, pode acabar hoje em caso de vitória das andreenses. Caso Blumenau vença, a terceira aprtida também será em Santo André na próxima sexta-feira (21).

Na semana passada, jogando no Sul, as meninas de Santo André venceram o primeiro jogo por 64 a 63, com grade atuação da ala armadora Tássia, que marcou 24 pontos. O confronto foi marcado pelo equilíbrio do começo ao fim.

Do outro lado, as possíveis adversárias das andreenses ou catarinenese, Sampaio Basquete-MA e Sodiê Mesquita-TJ jogam amanhã, também pela segunda partida das quartas. O confronte está 1 a 0 para a equipe do Maranhão, que também pode sacramentar a classificação.