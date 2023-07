Dérby regional agita rodada da Copa Paulista hoje à tarde

Luciano Luiz

Do Diário do Grande ABC



19/07/2023



Buscando o primeiro ponto na Copa Paulista 2023, Santo André e São Caetano entram em campo nesta quarta-feira (18), no estádio Bruno José Daniel, às 15 horas. Além da histórica rivalidade que move Ramalhão e Azulão, a partida pode deixar uma das duas equipes em uma situação ainda mais delicada na competição, já que ambas ainda não pontuaram e estão com três jogos e três derrotas. O Santo André tem usado o elenco Sub-20, já que a equipe principal segue na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, Enquanto isso, o São Caetano vive um processo de total reformulação no futebol após a queda para a Série A-3 do Paulista e está utilizando também uma base com mais atletas do Sub-20.

Para o técnico Axel, do Azulão, o jogo requer uma intensidade diferente. “Clássico regional é muito importante, aumenta a nossa expectativa em conseguir a primeira vitória. A rotina é a mesma, o que muda para os grandes jogos é o nível de concentração, foco e intensidade e estamos cobrando isso para que possamos realizar uma grande apresentação”, disse.

O São Caetano possui apenas uma baixa para este jogo, já que não poderá contar com o lateral direito Jhonata, expulso diante do São José na última partida.

Já pelo lado andreense, o treinador Marcio Griggio poderá repetir a mesma formação que atuou diante da Portuguesa Santista no último domingo, quando o time foi surpreendido com uma virada nos últimos minutos.