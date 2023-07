Alexa: assistente de voz traz dados sobre a Copa do Mundo Feminina

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



19/07/2023 | 09:55



Amanhã (20), começa o maior torneio de futebol feminino do mundo – e a Alexa não poderia ficar de fora deste momento. A assistente de voz da Amazon estará antenada em todos os resultados das partidas, além de informar quando é o próximo jogo do Brasil, apresentar as jogadoras, contar as últimas novidades do torneio e muito mais.

Para ficar por dentro de tudo e não perder nem um detalhe dos jogos do Brasil, basta perguntar “Alexa, quando é o jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina?”. E para não correr o risco de esquecer nenhum horário das partidas, é só pedir para Alexa criar lembretes. Se preferir entrar no clima de uma maneira diferente e divertida, a assistente pode animar toda a família com a dancinha da vitória. É só pedir “Alexa, fazer dancinha da vitória”. Além disso, a tecnologia pode dar seus palpites, pergunte: “Alexa, quem vai ganhar a Copa?”.

Para entrar no clima e deixar os jogos ainda mais emocionantes, é possível criar uma rotina personalizada dedicada ao torneio, utilizando dispositivos de casa inteligente compatíveis com Alexa. Clientes podem, por exemplo, criar uma rotina em que, ao dizer “Alexa, hora do jogo do Brasil”, Alexa comemora, muda cores das lâmpadas inteligentes, coloca uma música animada, deixando o ambiente pronto para assistir a partida em grande estilo. Você pode usar esta rotina como base e editar para as suas preferências.

Pelo Fire TV, dispositivo de streaming da Amazon, clientes também podem acompanhar a programação e novidades no aplicativo Globoplay. Basta pedir “Alexa, abrir Globoplay”. Outra forma de acompanhar as partidas é pedir “Alexa, abrir CazéTV no YouTube”. Para quem tem Claro tv+ com Alexa integrada, por sua vez, pode pedir “Alexa, vá para o canal SporTV”, para sintonizar a transmissão no horário dos jogos da seleção.

Confira abaixo outros recursos para ter Alexa como companhia na torcida, incluindo notícias e curiosidades:

“Alexa, quantos dias faltam para a Copa do Mundo Feminina?”

“Alexa, quem fez mais gols na história da Copa do Mundo?”

‘“Alexa, quem mais jogou pela Seleção Brasileira de futebol?”

“Alexa, quem jogou mais Copas do Mundo?”

“Alexa, adicionar um lembrete: Jogo do Brasil.”

“Alexa, fazer dancinha da vitória.”

“Alexa, adicionar petiscos na lista de compras.”

“Alexa, quando é o jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina?”

“Alexa, resultado do jogo do Brasil?”

“Alexa, quem é técnica da Seleção Brasileira de futebol Feminino?”

“Alexa, como está a classificação da Copa do Mundo Feminina?”

“Alexa, quem fez o gol do Brasil?”

“Alexa, novidades da Copa do Mundo Feminina.”

“Alexa, que horas são na Austrália?”

“Alexa, abrir o quiz da Copa do Mundo Feminina.”

“Alexa, qual é a programação da Copa do Mundo Feminina?”

“Alexa, tocar a playlist ‘Músicas para inspirar a torcida’ no Amazon Music.”

“Alexa, tocar o podcast ‘Posse de Bola’ no Amazon Music”.