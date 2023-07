Murena Fairphone 4: celular sustentável chega aos Estados Unidos

Bianca Bellucci

Do 33Giga



19/07/2023 | 09:55



A fabricante holandesa Fairphone traz o Murena Fairphone 4 para as prateleiras dos Estados Unidos. Trata-se de um celular fabricado com materiais sustentáveis e que promete facilidade nos reparos, além de prezar pela privacidade do usuário. Comercializado na Europa desde setembro de 2021, ainda não há previsão para chegar ao Brasil.

Na prática, o Murena Fairphone 4 é fabricado com componentes modulares. Isso significa que o próprio usuário pode abrir o telefone e substituir partes internas, como bateria, câmera e até tela. Para isso, basta usar uma simples chave de fenda Phillips #00. A ideia da fabricante é aumentar a longevidade do dispositivo para reduzir o impacto ambiental.

Em relação à privacidade, o smartphone vem com o sistema operacional /e/OS. Esse ecossistema não utiliza serviços do Google, protegendo os usuários que não querem compartilhar seus dados com a gigante das buscas. Em vez dos aplicativos tradicionais da Big Tech, o smartphone vem com apps da Murena Cloud. Se desejar, no entanto, é possível instalar os programas do Google.

O Murena Fairphone 4 pode ser encontrado em duas versões: 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento por US$ 599 (cerca de R$ 2,9 mil) e 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento por US$ 679 (R$ 3,2 mil). Ambos oferecem tela de 6,3 polegadas, processador Octa-Core de 2.2 GHz, duas câmeras traseiras de 48 MP e uma câmera frontal de 25 MP, bateria de 3.905 mAh, sensor de impressão digital, entrada de cartão microSD e certificação IP54.