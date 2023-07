Testamos: power bank Chrono CRK-100, da Lity, oferece até quatro cargas

Bianca Bellucci

19/07/2023 | 08:56



A Lity é uma marca que desembarcou no Brasil em abril deste ano, sendo distribuída pela Solutions 2 GO. Apesar de ter como foco os fones de ouvido, também comercializa por aqui carregadores e cabos de celular. Na última segunda-feira (17), inclusive, anunciou a expansão do seu catálogo com o lançamento do power bank Chrono CRK-100.

O carregador portátil foi enviado para testes do 33Giga com antecedência. As impressões nesta reportagem são baseadas em 15 dias de avaliação.

Primeiras impressões

Ao tirar o Chrono CRK-100 da embalagem, a impressão que se tem é que ele é pesado (254 gramas) e grande (14,4 cm de altura). Para título de comparação, as especificações fazem com seja maior e mais pesado do que um iPhone 11 ou um Galaxy S22 5G.

O aparelho apresenta quatro entradas. São elas: duas USB-A, uma Micro USB e uma USB-C. Também há um botão liga/desliga. Tudo isso está concentrado no topo do carregador.

Em relação ao design, o modelo é bastante simples. O Chrono CRK-100 é oferecido em preto. Na parte da frente, porém, tem como destaque o nome da marca, que aparece em branco. Há ainda uma tela para que o consumidor acompanhe a porcentagem de bateria disponível no carregador.

Raio-X do Chrono CRK-100

Capacidade: 10.000 mAh

10.000 mAh Portas: duas USB-A + uma Micro USB + uma USB-C

duas USB-A + uma Micro USB + uma USB-C Dimensões (L x A x P em cm): 7,0 x 14,4 x 1,4

7,0 x 14,4 x 1,4 Peso: 254 gramas

254 gramas Garantia: 18 meses

18 meses Preço sugerido: R$ 179,90

R$ 179,90 O que anima: carregamento cumpridor, abastece dois aparelhos simultaneamente, boa quantidade de portas

carregamento cumpridor, abastece dois aparelhos simultaneamente, boa quantidade de portas O que decepciona: um tanto pesado e grande, cabo de carregamento curto, não acompanha carregador de tomada

um tanto pesado e grande, cabo de carregamento curto, não acompanha carregador de tomada Site: https://bit.ly/3OhXh3l

Desempenho do Chrono CRK-100

O Chrono CRK-100 conta com capacidade de 10.000 mAh e promete oferecer até quatro cargas – vai depender do tipo de bateria do aparelho conectado. Nos testes do 33Giga, o produto foi usado para abastecer um iPhone 11.

Como o smartphone da Apple tem bateria de 3.110 mAh, o processo comeu 50% do armazenamento para ir de 10% a 100%. Também levou 4 horas. Essas características, no entanto, estão dentro do desempenho esperado de um power bank. É válido destacar que o produto também oferece carregamento simultâneo de até dois aparelhos.

Na hora de recarregar o produto da Lity, por sua vez, o procedimento é um tanto demorado. São necessárias 8 horas para abastecer 100%. E o cabo oferecido no kit é minúsculo: apenas 30 cm. Não há carregador de tomada no pacote.

Vale a pena?

Apesar de não ser uma marca conhecida no mercado brasileiro, a Lity oferece um carregador portátil bastante cumpridor e que não deixa a desejar quando comparado a concorrentes mais conhecido. É o caso do Power Bank Redmi 10000mAh, da Xiaomi, por exemplo. O modelo da chinesa tem a mesma quantidade de portas, além de contar com tamanho (15 cm) e preço (R$ 169,99) similares aos do Chrono CRK-100. Ou seja, de forma geral, vale a compra.