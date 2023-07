Lula e Macron pedem eleições livres e fim de sanções à Venezuela

19/07/2023 | 08:19



A cúpula entre líderes da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia terminou nesta terça-feira, 18, com um pedido dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Emmanuel Macron, da França: o fim das sanções à Venezuela, desde que o país realize eleições livres em 2024.

Lula disse ontem que conversou com representantes do governo e da oposição da Venezuela sobre a possibilidade de "normalizar a situação" no país. Nos primeiros meses de mandato, o presidente brasileiro fez vários elogios à ditadura de Nicolás Maduro, ignorando a repressão, a cassação de dissidentes e elogiando a "democracia" venezuelana.

Agora, pela primeira vez, o governo brasileiro parece exigir algo em troca: eleições livres. A proposta faz parte das negociações mediadas por Brasil, França, Argentina e Colômbia. Ontem, Lula, Macron e os presidentes colombiano, Gustavo Petro, e argentino, Alberto Fernández pediram que governo e oposição da Venezuela retomem as negociações no México e defenderam que o regime chavista aceite o monitoramento internacional da eleição do ano que vem.

Pressão conjunta

Na segunda-feira, 17, em Bruxelas, os quatro presidentes se reuniram com Gerardo Blyde, um dos principais negociadores da oposição venezuelana, e com Delcy Rodríguez, vice-presidente e a mais alta represente do governo venezuelano na cúpula. O objetivo, segundo o governo brasileiro, foi promover o diálogo para tornar as eleições mais transparentes.

O grande desafio da diplomacia dos quatro presidentes é como organizar eleições livres na Venezuela com tantos dissidentes inabilitados. Em junho, a ex-deputada María Corina Machado se tornou inelegível por 15 anos. Ela liderava várias pesquisas e se juntou a outros dois conhecidos opositores, Juan Guaidó e Henrique Capriles, também barrados da eleição

Rússia

Apesar da pressão conjunta sobre a Venezuela, a cúpula Celac-UE esteve longe de um consenso em outros temas. A declaração final do encontro evitou condenar a Rússia pela guerra na Ucrânia. O texto final menciona apenas "preocupações" com o conflito.

"Expressamos profunda preocupação com a guerra atual contra a Ucrânia, que continua a causar imenso sofrimento humano e exacerba fragilidades existentes na economia global, impedindo o crescimento e aumentando a inflação", diz o texto.

Em seguida, os 60 países que compõe os dois grupos - 33 latino-americanos e 27 europeus - ressaltam apoio ao acordo para a exportações de grãos pelo Mar Negro, mediado pela ONU e pela Turquia, para aumentar a demanda e conter a inflação global de alimentos.

Na segunda-feira, 17, a Rússia suspendeu o acordo após um ataque, atribuído à Ucrânia, ter destruído a ponte que liga a Crimeia à Rússia, uma importante rota de suprimentos que abastece as tropas russas na linha de frente.

Chefe da diplomacia da UE está otimista sobre acordo

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse ontem que o acordo entre Mercosul e a União Europeia deve sair antes de 2024 - um cronograma considerado otimista por muitos analistas. "Há um claro desejo de continuar trabalhando", disse Borrell. "Tenho certeza de que até o fim do ano podemos chegar a um acordo."

O acordo foi concluído em 2019, mas ainda enfrenta vários obstáculos, incluindo duas exigências da UE: mecanismos de proteção ambiental e sinal verde para que empresas europeias disputem licitações públicas em condições de igualdade no Mercosul. Apesar da complexidade da negociação, Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disseram ontem que também esperam que o pacto seja concluído antes de 2024. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.