Bolsas da Ásia fecham mistas, após NY estender ganhos e em meio a preocupação com China

19/07/2023 | 07:04



As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 19, após Wall Street estender ganhos ontem na esteira de balanços positivos e ainda em meio a preocupações com recentes sinais de fraqueza econômica na China.

O japonês Nikkei subiu 1,24% em Tóquio, a 32.896,03 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,33% em Hong Kong, a 18.952,31 pontos, o sul-coreano ficou praticamente estável em Seul, com alta marginal de 0,02%, a 2.608,24 pontos, e o Taiex mostrou perda de 0,65% em Taiwan, a 17.116,44 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto também encerrou o pregão perto da estabilidade, com leve ganho de 0,03%, a 3.198,84 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,26%, a 2.037,08 pontos.

Na terça, as bolsas de Nova York tiveram ganhos pelo segundo dia consecutivo, impulsionadas por balanços trimestrais encorajadores, como dos gigantes bancários Bank of America (BofA) e Morgan Stanley.

Por outro lado, o avanço menor do que o esperado do Produto Interno Bruto (PIB) chinês no segundo trimestre, revelado no começo da semana, segue prejudicando o apetite por risco na Ásia.

"O crescimento (da China) está desacelerando, a demanda global tem diminuído, o mercado imobiliário está fraco, a confiança das empresas e famílias está baixa, e as dívidas de governos locais é uma preocupação crescente", disseram analistas do HSBC, em nota a clientes.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul nesta quarta, apagando perdas acumuladas na semana. O S&P/ASX 200 teve alta de 0,55% em Sydney, a 7.323,70 pontos, impulsionado por ações de grandes bancos locais. *Com informações da Dow Jones Newswires.