Corinthians passa por 'batalha' em campo, vence Universitario e se classifica na Sul-Americana

18/07/2023 | 23:50



O Corinthians passou por uma verdadeira batalha em Lima para conseguir a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Fora de casa, o time suportou a pressão do Universitario e da torcida, que lotou o estádio Monumental de Lima, passou por uma confusão com policiamento em campo e cinco expulsões nos minutos finais e venceu por 2 a 1 o jogo de volta dos playoffs da competição continental. Agora, a equipe terá o Newells Old Boys como adversário por uma das vagas nas quartas de final.

O Corinthians se postou bem na capital do Peru. Com o Universitario e sua torcida buscando pressionar desde o primeiro minuto de partida, o time paulista conseguiu sofrer pouco. Na primeira etapa, o goleiro Carlos Miguel trabalhou apenas na reta final com duas defesas seguras. No segundo tempo, o time peruana pressionou, mas foi a equipe de Luxemburgo que abriu o placar, com Maycon. Os donos da casa igualaram o marcador na sequência, cobrando pênalti, mas pouco criaram após isso.

Nos acréscimos, o Corinthians marcou com Ryan. Após o 2 a 1, uma confusão generalizada parou a partida por cerca de 10 minutos e resultou em cinco expulsões. Quando a bola voltou a rolar, os peruanos quase nada fizeram e a vaga ficou com os brasileiros.

Apoiado por mais de 80 mil pessoas, que lotaram o estádio Monumental de Lima, o Universitario começou a partida tentando ocupar o campo de ataque e pressionou o Corinthians nos primeiros minutos. Apesar disso, o time de Vanderlei Luxemburgo não sentiu tanto a partida e, a partir dos 15 minutos, passou a trocar passes no campo ofensivo.

Na segunda parte do primeiro tempo, o Universitario teve duas chegadas com mais perigo e Carlos Miguel fez duas boas defesas para manter o 0 a 0 em Lima. Nos minutos finais, na base dos cruzamentos e das bolas esticadas no ataque, o time peruano tentou abrir o placar e pecou pela falta de qualidade na definição das jogadas.

Precisando de ao menos um gol, o Universitario seguiu pressionando na segunda etapa e assustou a defesa do time paulista duas vezes nos primeiros cinco minutos. Com isso, a torcida presente nas arquibancadas se inflamou e o Corinthians pareceu sentir um pouco a pressão em Lima pela primeira vez no jogo.

A primeira finalização do Corinthians no segundo tempo aconteceu apenas aos 22 minutos, com Róger Guedes parando na defesa do goleiro Romero. Contudo, a equipe de Luxemburgo continuou pressionando e abriu o placar dois minutos mais tarde. Após cruzamento da esquerda de Guilherme Biro, Guedes parou na trave e Maycon apareceu na marca do pênalti para finalizar forte e abrir o marcador.

Precisando de dois gols para ao menos levar para os pênaltis, o Universitario partiu para o ataque e conseguiu diminuir. Após jogada pela direita, o árbitro marcou pênalti após toque de mão de Guilherme Biro na área. Na cobrança da penalidade, Flores chutou com força, passou por Carlos Miguel e deixou tudo igual.

Na reta final, o Universitario se lançou ao ataque de qualquer maneira e pouco assustou a defesa brasileira. Já nos acréscimos, o Corinthians matou o jogo. Aos 48, Róger Guedes carregou por metade do campo, passou pela marcação e finalizou cruzado. O goleiro Romero deu rebote e o jovem Ryan entrou com bola e tudo para fazer o 2 a 1.

POLÍCIA EM CAMPO

Após o segundo gol do Corinthians o jogo parou. Ainda na comemoração de Ryan, os jogadores do Universitario começaram uma confusão e a polícia presente no estádio entrou em campo. O desentendimento entre as duas equipes se manteve por cerca de 10 minutos. Quando a bola voltou a rolar, o Universitário chegou a acertar o travessão, mas o jogo terminou com 2 a 1 para o time de Luxemburgo.

FICHA TÉCNICA

UNIVERSITARIO 1 X 2 CORINTHIANS

UNIVERSITÁRIO - Romero; Corzo (Succar), Riveros, Di Benedetto e Cabanillas; Ureña, Quispe, Pérez Guedes e Polo (Ancajima); Urruti (Flores) e Herrera. Técnico: Jorge Fossati.

CORINTHIANS - Carlos Miguel; Bruno Méndez, Murillo e Caetano; Rafael Ramos (Leo Maná), Giuliano (Ryan), Ruan Oliveira (Matheus Araújo), Adson (Maycon) e Matheus Bidu; Róger Guedes e Felipe Ausgusto (Guilherme Biro). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

CARTÕES AMARELOS - Corzo (UNI), Caetano (COR), Ruan (COR), Ryan (COR), Bruno Méndez (COR).

CARTÃO VERMELHO - Ryan (COR), Matheus Araújo (COR), Calcaterra (UNI), Di Benedetto (UNI), Guzmán (UNI).

GOLS - Maycon, aos 23, e Flores aos 30, e Ryan, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL).

PÚBLICO - Não informado.

RENDA - Não informado.

LOCAL - Estádio Monumental, em Lima no Peru.